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28.02.2017 17:23 Тульские оружейники встроили в ракету РСЗО «Смерч» беспилотник "Вести-Тула"





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Ранее генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец сообщил, что идея беспилотника, зашитого в боевую часть РСЗО «Смерч», не нова. На предприятии провели за свой счет технологические работы, и теперь есть надежда, что в ближайшее время появятся заказчики. В этом случае изделие поступит и на вооружение нашей страны.





Беспилотник, встроенный в ракету реактивной системы залпового огня «Смерч», создан на базе Тульского НПО «Сплав. Он будет применяться в разведывательных целях, сообщили сегодня в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Площадь работы беспилотников - до 25 кв км, максимальная дальность стрельбы - 90 км.Ранее генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец сообщил, что идея беспилотника, зашитого в боевую часть РСЗО «Смерч», не нова. На предприятии провели за свой счет технологические работы, и теперь есть надежда, что в ближайшее время появятся заказчики. В этом случае изделие поступит и на вооружение нашей страны.

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