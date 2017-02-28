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28.02.2017 17:15 В Ефремове произошло серьезное ДТП с участием грузовика "Вести-Тула"





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Как стало известно, около часа ночи водитель грузовика с прицепом, перевозивший трубы большого диаметра решил проехать через город. В районе Красной площади начал спуск к Стрелецкому мосту. При повороте налево не справился с управлением и вылетел в кювет. Трубы сорвались и снесли кабину грузовика. При этом водитель сильно не пострадал. В настоящее время движение восстановлено.





Сегодня из-за серьезного ДТП, движение грузового транзитного транспорта через город Ефремов было частично приостановлено и осуществлялось в объезд по химзаводской трассе. Также в связи с аварийным состоянием Иноземского моста движение по нему было затруднено.Как стало известно, около часа ночи водитель грузовика с прицепом, перевозивший трубы большого диаметра решил проехать через город. В районе Красной площади начал спуск к Стрелецкому мосту. При повороте налево не справился с управлением и вылетел в кювет. Трубы сорвались и снесли кабину грузовика. При этом водитель сильно не пострадал. В настоящее время движение восстановлено.

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