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28.02.2017 16:23 В Туле прошел форум, посвященный безопасности на дорогах "Вести-Тула"





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Началось собрание с торжественной ноты. За патриотическое воспитание молодежи медалями Министерства обороны России были награждены сотрудники администрации Тулы. В том числе ее глава Евгений Авилов. Проведение форума инициировала тульская молодежная организация «Юные инспекторы дорожного движения»». На сегодняшний день они оказывают активную поддержку своим старшим коллегам, сотрудникам ГАИ. Они также проводят уроки по правилам поведения на дорогах в детских учреждениях.



Несмотря на, все предпринятые меры, на дорогах нашей страны ежегодно гибнут несколько сотен тысяч человек. Приучать смотреть по сторонам надо с малых лет, уверены участники гражданского форума. Докладчики представили свое видение профилактики дорожно-транспортного детского травматизма, патриотического воспитания молодежи, повышения безопасности дорожного движения в России.



Как прервать череду смертей на дорогах? На этот наболевший вопрос сегодня попытались ответить участники пятого гражданского форума «Безопасные дороги - безопасное детство», который прошел в тульском городском концертном зале.Началось собрание с торжественной ноты. За патриотическое воспитание молодежи медалями Министерства обороны России были награждены сотрудники администрации Тулы. В том числе ее глава Евгений Авилов. Проведение форума инициировала тульская молодежная организация «Юные инспекторы дорожного движения»». На сегодняшний день они оказывают активную поддержку своим старшим коллегам, сотрудникам ГАИ. Они также проводят уроки по правилам поведения на дорогах в детских учреждениях.Несмотря на, все предпринятые меры, на дорогах нашей страны ежегодно гибнут несколько сотен тысяч человек. Приучать смотреть по сторонам надо с малых лет, уверены участники гражданского форума. Докладчики представили свое видение профилактики дорожно-транспортного детского травматизма, патриотического воспитания молодежи, повышения безопасности дорожного движения в России.











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