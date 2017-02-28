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28.02.2017 15:45 Скидки на платных участках М-4 «Дон» продлены до 1 мая "Вести-Тула"





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Чтобы воспользоваться скидками на проезд, в любом Центре продаж и обслуживания, интернет-магазине или автозаправочных станциях можно приобрести транспондер или взять его во временное пользование.





Сегодня стало известно, что действие скидок при оплате проезда транспондером на участках М-4 «Дон» продлевается до 1 мая текущего года. Для легкового автомобиля тариф на участке с 21-го по 93-й километр составит 40 рублей и днём, и ночью. На участке же с 93-го по 211-й километр - 60 рублей днём и 80 рублей ночью.Чтобы воспользоваться скидками на проезд, в любом Центре продаж и обслуживания, интернет-магазине или автозаправочных станциях можно приобрести транспондер или взять его во временное пользование.

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