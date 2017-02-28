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НОВОСТИ | Общество



28.02.2017 15:16 Преподаватели ТулГУ написали учебник «Россия в XXI веке»
Вести-Тула

Преподаватели ТулГУ написали учебник «Россия в XXI веке»

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Преподаватели Тульского государственного университета стали авторами современного учебника под названием «Россия в XXI веке», аналогов которого до этого не было. Издание уже получило высокую оценку в нашей стране и за рубежом. Выпущено оно уже в Польше и Чехии, сейчас готовится для Германии.

Этот учебник предназначен для высших учебных заведений, но, как уверены туляки, должен быть такой курс и для школьников в адаптированном варианте. Поэтому представители кафедры социологии и политологии ТулГУ, участвуя во всероссийской конференции в Совете Федерации, выступили с таким предложением. Ведь проблема преподавания истории в средней школе сейчас вызывает очень бурные дискуссии и в научном сообществе, и среди обычных граждан.

Как рассказала заведующая кафедрой социологии и политологии ТулГУ Ирина Батанина, «это материал, который создаёт представление о том, что такое вообще система образования в современной Росси, начиная от дошкольного и заканчивая послевузовским – со всеми тенденциями, особенностями, направлениями развития, инновациями».
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