НОВОСТИ | Общество







28.02.2017 13:30 Венёвское сельхозпредприятие оштрафовано за пустующие земли Вести-Тула





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К тому же юридическим лицом не проведен комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий по введению этого участка в севооборот и сохранению почв и их плодородия. Материалы административных дел в отношении сельхозпредприятия «Зерновик» за неоднократное невыполнение предписания будут направлены в прокуратуру для принятия мер.



Штраф 200 тысяч рублей за использование сельхозземель не по назначению - такое административное наказание ждёт собственника участка площадью почти 900 гектаров в Венёвском районе Тульской области. Земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью и не используется для сельскохозяйственного производства.К тому же юридическим лицом не проведен комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий по введению этого участка в севооборот и сохранению почв и их плодородия. Материалы административных дел в отношении сельхозпредприятия «Зерновик» за неоднократное невыполнение предписания будут направлены в прокуратуру для принятия мер.

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