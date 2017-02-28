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28.02.2017 12:57 Причиной смертельного пожара в Богородицке могла стать измена
Алина Фурсенко

Смертельный пожар в Богородицке мог возникнуть из-за измены

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Куда там шекспировским героям! Пламя ревности богородицкого Отелло, превратившись в пламя реальное, безжалостно убило четверых - так считает следствие.

Пожар в этом доме на две семьи вспыхнул в четвертом часу ночи. Пока в одной половине компания мужчин и женщин заканчивала отмечать 23 февраля, хозяин второй Николай Бедняков собирался на работу и столкнулся с мужчиной, которого уже не раз видел неподалеку. Вспомнил и повод - жена ночного гостя часто проводила время у его соседа, 30-летнего Виталия.

Гость ушел. Но затем, видимо, вернулся. Чутье подсказало вернуться домой и Николаю. Дальше счет пошел на минуты. Пока он будил супругу и вызывал спасателей, пламя уже доедало его крышу и перебиралось к соседям.

Живым из огня выбрался тот, кому, считают следователи, и желал смерти злоумышленник - Виталий, хозяин половины дома. Вытащить остальных просто не успели.

На скамье подсудимых – 35-летний Сергей Трофимов. Не судим. Сегодня утверждает, что дом не поджигал. Но еще накануне написал явку с повинной. Теперь говорит, что был пьяным.

В сизо Сергей Трофимов будет ожидать дальнейших процессов. Только приговор для неверной супруги и еще троих человек, к любовному треугольнику отношения не имеющих, вынесен - обжаловать его уже не удастся. Впрочем, у того, кто виновен в этой трагедии, еще будет время подумать. За убийство четырех человек общественно опасным способом предусмотрено суровое наказание – лишение свободы вплоть до пожизненного.













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