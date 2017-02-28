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НОВОСТИ | Общество



28.02.2017 12:26 В Туле могут оказаться затопленными более 300 домов
Вести-Тула

В Туле могут оказаться затопленными более 300 домов

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По оценке специалистов в Туле могут оказаться затопленными более 300 домов. Так, на сегодняшний день высота снежного покрова превышает 44 см при норме 24 см. Таким образом, запас воды в снеге превышает среднее многолетнее значение практически в два раза. Затоплению могут подвергнуться 12 участков в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском и Центральном территориальных округах, с населением до полутора тысяч человек, 326 домов в частном секторе, 10 объектов экономики, четыре моста.

В территориальных управлениях уже проводится работа с населением, проживающим в зоне возможного подтопления, особенно с одинокими, престарелыми людьми и с многодетными семьями. Обеспечивается готовность аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации. Конечно, организуется контроль уровня подъема воды в Упе и Воронке, планируется организация расчистки заторов на реках, а также на Хомутовском и Щегловском ручьях.
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