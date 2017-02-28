НОВОСТИ | Общество







28.02.2017 11:55 Подлодку «Тула» вывели из эллинга Вести-Тула





| фото |



Специалисты говорят, что непродолжительное время «Тула» пробудет в доке для калибровки отдельных элементов, после чего крейсер спустят на воду. Завершающий этап работ пройдет на плаву у достроечной набережной. В соответствии с государственным контрактом передача подлодки «Тула» ВМФ состоится в четвертом квартале 2017 года.



Специалисты Центра судоремонта «Звёздочка» вывели из эллинга атомную подводную лодку «Тула», которую ремонтируют для ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. К моменту вывода из эллинга на подводном ракетоносце завершен ремонт корпуса, забортного оборудования, механизмов и других корабельных систем.Специалисты говорят, что непродолжительное время «Тула» пробудет в доке для калибровки отдельных элементов, после чего крейсер спустят на воду. Завершающий этап работ пройдет на плаву у достроечной набережной. В соответствии с государственным контрактом передача подлодки «Тула» ВМФ состоится в четвертом квартале 2017 года.

Читать @gtrktula

















