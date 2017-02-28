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НОВОСТИ | Общество



28.02.2017 11:14 Тульские «Вести» разыскивают родственников красноармейца Валентина Марченко
Вести-Тула

Тульские «Вести» разыскивают родственников красноармейца Валентина Марченко

| фото |
Сколько стоит память? И что можно купить за деньги? Эта история попала в редакцию нашего телеканала случайно. В военном музее при одном из городских домов детского творчества хранится военная книжка красноармейца Валентина Александровича Марченко. Хранитель музея приобрел ее на блошином рынке за 500 рублей. В графе профессия указано: актер.

Наша съемочная группа попыталась потянуть за ниточку: оказалось, что Марченко работал в театре кукол, ушел на фронт в 43-м году. Был награжден несколькими медалями, одну из них «За Отвагу» он получил после того, как один отразил контрнаступление немцев.

Об актере и просто солдате мы хотели бы узнать больше. А для этого обращаемся за помощью к вам, наши зрители. Всем, кому знакомо имя Марченко Валентин Александрович, год рождения 1900, просим связаться с нами. Сделать это можно по телефону 36-31-47 или через социальные сети, автор проекта – Елена Панова.
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