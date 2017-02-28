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НОВОСТИ | Общество



28.02.2017 10:48 В клубе «Цитадель» выпроводили зиму
Виталий Моторин

В клубе «Цитадель» выпроводили зиму

| фото |
Поесть блинов из теста и пострелять по блинам из пластмассы - отметить и День защитника Отечества и Масленицу в «Цитадели» можно было разом. Для ностальгирующих по армейскому запаху пороха - стендовая стрельба.

А любителям забав исконно русских не в службу, а в «Дружбу» - так называются эти пилы - задание на скорость. И когда б ещё оно вызвало такие эмоции. Кроме блинов гостей тут угощали шашлыком на углях и щами из гуся.

Те, кто не боится высоты, облюбовали веревочный парк, и даже смогли полетать над пропастью по вот такой переправе. Впрочем, не было скучно и тем, кто предпочел относительно спокойные семейные квесты.

Нешуточные снежные бои развернулись за вот эту крепость. Под натиском настолько теплых эмоций у холодной зимы шансов устоять не было, и она, сдаваясь на милость победителям, забрала с собой все неприятности, случившиеся с людьми во время её царствования.













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