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28.02.2017 10:27 В Туле растёт число убитых дорог Полина Ермолаева





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В ГИБДД подсчитывают ДТП по вине некачественного дорожного полотна и отправляют в администрацию города многочисленные предписания. По словам инспектора дорожного надзора УГИБДД по Тульской области Сергея Рыбакова, «составляем акты о выявленных недостатках, принимаем меры административного воздействия, направляем предписания и представления».



Дороги крепче не становятся, а вот слова для их оценки крепчают. Традиционные оперативные совещания в городской администрации теперь большую часть посвящены разбору того, почему так медленно ремонтируют? Такая погода, сетуют чиновники. О каждой яме знают и обязательно до нее доберутся. Хороший показатель – из более чем 7 тысяч квадратных метров, которые ремонтировались с 1 января 2017 года, только 6 процентов дорог подпадает под гарантию. Видимо, стали делать лучше. На этой неделе обещают приступить к ремонту 34-х тульских улиц.



Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «в первую очередь акцент делается на магистральные дороги, где большая проходимость, чтобы наносился как можно меньший ущерб».



Всё вроде бы идёт по плану, но, похоже, погодный разрушительный план следует со значительным опережением. А пока на сайте ОНФ, где неделю назад появилась карта убитых дорог, растёт число красных линий, пересекающих Тулу вдоль и поперёк.



Эта весна, судя по всему, не станет исключением. Может, даже будет щедрее на выбоины и ухабы. Дыры в асфальтном полотне города стали ощутимы уже в середине зимы. В прошедшие большие праздничные выходные многим тулякам пришлось заезжать на шиномонтаж.В ГИБДД подсчитывают ДТП по вине некачественного дорожного полотна и отправляют в администрацию города многочисленные предписания. По словам инспектора дорожного надзора УГИБДД по Тульской области Сергея Рыбакова, «составляем акты о выявленных недостатках, принимаем меры административного воздействия, направляем предписания и представления».Дороги крепче не становятся, а вот слова для их оценки крепчают. Традиционные оперативные совещания в городской администрации теперь большую часть посвящены разбору того, почему так медленно ремонтируют? Такая погода, сетуют чиновники. О каждой яме знают и обязательно до нее доберутся. Хороший показатель – из более чем 7 тысяч квадратных метров, которые ремонтировались с 1 января 2017 года, только 6 процентов дорог подпадает под гарантию. Видимо, стали делать лучше. На этой неделе обещают приступить к ремонту 34-х тульских улиц.Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «в первую очередь акцент делается на магистральные дороги, где большая проходимость, чтобы наносился как можно меньший ущерб».Всё вроде бы идёт по плану, но, похоже, погодный разрушительный план следует со значительным опережением. А пока на сайте ОНФ, где неделю назад появилась карта убитых дорог, растёт число красных линий, пересекающих Тулу вдоль и поперёк.







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