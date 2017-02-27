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27.02.2017 18:17 В Туле собрались специалисты по детским суицидам "Вести-Тула"





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Сегодня в России растет число вовлеченных в опасные игры со смертью, идеологи которых находят подростков через социальные сети. Знать об этом должны и в школе, и в семье. «Родителям нужно обращать внимание на разговоры о самоубийстве, на такие, например, фразы как «без меня вам будет лучше» и так далее. Кроме того, нужно интересоваться тем, что читает ваш ребенок, какую музыку слушает, какие сайты посещает, в каких социальных группах состоит», - говорит руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.



Детским самоубийствам посвящен двухдневный семинар, который начал работать сегодня в Туле. В нем принимают участие сотрудники отделения суицидологии института имени Сербского и центра кризисной психологии, школьные психологи и другие специалисты по работе с подростками. Сегодняшний день посвящен анализу причин детских суицидов, а завтра планируется практическая часть по работе с подростками из группы риска.Сегодня в России растет число вовлеченных в опасные игры со смертью, идеологи которых находят подростков через социальные сети. Знать об этом должны и в школе, и в семье. «Родителям нужно обращать внимание на разговоры о самоубийстве, на такие, например, фразы как «без меня вам будет лучше» и так далее. Кроме того, нужно интересоваться тем, что читает ваш ребенок, какую музыку слушает, какие сайты посещает, в каких социальных группах состоит», - говорит руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.









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