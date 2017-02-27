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27.02.2017 16:30 В Туле около 800 человек боролись за победу в танцевальном турнире Кира Черьевская





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Не меньше энергии и эмоций уходит у родителей танцоров – главных зрителей всех соревнований. С ними дети разделяют свои победы, неудачи и на их плечах вместе с тренерами подготовка к каждому турниру. Не переживать на соревнованиях невозможно. Спортсмены бьются не просто за награды, а за очки, необходимые для перехода в более высокий класс.



Танцевально-спортивный клуб «Лидер» в Туле - довольно молодой. Это уже четвёртый турнир, который он проводит. В этом году в оружейную столицу приехало около 800 танцоров в том числе из Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Липецка, Калуги, Иваново, Москвы и Московской области, Орла. У танцевальных пар была возможность получить оценку и независимого судейства. «Мы хотим, чтобы оценки были объективными, поэтому приглашаем судей из разных городов» - говорит руководитель танцевально-спортивного клуба «Лидер» Татьяна Звонцова.



Привлечь внимание судей, когда на паркете за выход в финал борются больше десяти пар, не так-то просто. И здесь главное, чтобы костюмчик сидел. В бальных танцах оценивается не только мастерство спортсменов, но и их внешний вид. Это и причёска, и макияж, и костюм. Ведь каждый наряд – это целое произведение искусства, на которые любо-дорого смотреть. На каждый костюм уходит много труда и средств. И чем дальше – тем красивее и сложнее наряды. Не зря долгие годы президентом союза танцевального спорта России был Валентин Юдашкин.



Турниры по бальным танцам проходят каждые выходные по всей России и далеко за её пределами. На паркетах разгораются нешуточные страсти в борьбе за кубки и очки, начиная с совсем юных четырёх-пяти-летних дарований и до мастеров высшего класса, ведь для них танец – это жизнь.



Легко с улыбкой на лице закружиться в венском вальсе и оставить незабываемое впечатление о себе у зрителей и у строгой судейской коллегии. Это со стороны кажется легко, а на самом деле, невероятно сложно. Ведь только в стандарте спортсмены в своих классах должны исполнить от трёх до пяти танцев. И каждый как новую роль. Будь то медленный вальс, фокстрот или танго.Не меньше энергии и эмоций уходит у родителей танцоров – главных зрителей всех соревнований. С ними дети разделяют свои победы, неудачи и на их плечах вместе с тренерами подготовка к каждому турниру. Не переживать на соревнованиях невозможно. Спортсмены бьются не просто за награды, а за очки, необходимые для перехода в более высокий класс.Танцевально-спортивный клуб «Лидер» в Туле - довольно молодой. Это уже четвёртый турнир, который он проводит. В этом году в оружейную столицу приехало около 800 танцоров в том числе из Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Липецка, Калуги, Иваново, Москвы и Московской области, Орла. У танцевальных пар была возможность получить оценку и независимого судейства. «Мы хотим, чтобы оценки были объективными, поэтому приглашаем судей из разных городов» - говорит руководитель танцевально-спортивного клуба «Лидер» Татьяна Звонцова.Привлечь внимание судей, когда на паркете за выход в финал борются больше десяти пар, не так-то просто. И здесь главное, чтобы костюмчик сидел. В бальных танцах оценивается не только мастерство спортсменов, но и их внешний вид. Это и причёска, и макияж, и костюм. Ведь каждый наряд – это целое произведение искусства, на которые любо-дорого смотреть. На каждый костюм уходит много труда и средств. И чем дальше – тем красивее и сложнее наряды. Не зря долгие годы президентом союза танцевального спорта России был Валентин Юдашкин.Турниры по бальным танцам проходят каждые выходные по всей России и далеко за её пределами. На паркетах разгораются нешуточные страсти в борьбе за кубки и очки, начиная с совсем юных четырёх-пяти-летних дарований и до мастеров высшего класса, ведь для них танец – это жизнь.









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