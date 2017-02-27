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НОВОСТИ | Общество



27.02.2017 16:05 У православных начался Великий пост
"Вести-Тула"



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Сегодня у православных начинается Великий пост - самый строгий и продолжительный. Он длится семь недель и обращает верующих к тем 48 дням, которые Иисус Христос провёл в пустыне, преодолевая искушения.

Первый день великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник», что указывает на его особую устремленность к чистоте - во всех смыслах этого слова. Ведь Пост - это не просто перемена пищи с животной на растительную, это перемена образа жизни, мыслей, чувств.

«В духовном плане современный человек, к сожалению, часто абсолютно никак не постится. Мой совет: ограничьте время, которое вы тратите на интернет, развлечения и т.п. Лучше почитайте духовную литературу, помолитесь, пообщайтесь с детьми», - говорит руководитель информационного отдела Тульской епархии игумен Агафангел (Болдин).














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