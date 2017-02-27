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27.02.2017 15:48 Форум в Заокском районе собрал юных тульских патриотов Вести-Тула





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«Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас следовал закону, развивал наше государство и наше право. Хотелось бы, чтобы после таких встреч кто-то из вас задумался о будущей профессии и выбрал профессию юриста», - обратился к собравшимся прокурор Тульской области Александр Козлов.



Несмотря на свой юный возраст, школьники и кадеты уже сегодня настоящие патриоты своей страны. Кстати, этот репортаж мы подготовили вместе с ними.





Детский патриотический форум собрал в пансионате «Велегож» сотни мальчишек и девчонок из городов и районов Тульской области. В гости к юным патриотам приехали уполномоченные по правам человека и ребенка в регионе, депутаты Тульской областной Думы, прокурор Тульской области.«Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас следовал закону, развивал наше государство и наше право. Хотелось бы, чтобы после таких встреч кто-то из вас задумался о будущей профессии и выбрал профессию юриста», - обратился к собравшимся прокурор Тульской области Александр Козлов.Несмотря на свой юный возраст, школьники и кадеты уже сегодня настоящие патриоты своей страны. Кстати, этот репортаж мы подготовили вместе с ними.







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