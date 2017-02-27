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НОВОСТИ | Общество



27.02.2017 15:42 Туляков страшит «нависающая опасность»
"Вести-Тула"



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В течение прошлой недели сотрудники административно-технического надзора делали основной упор на проверку состояния крыш многоквартирных домов. Всего было проведено 855 рейдов. Такая информация была озвучена на прошедшем в администрации областного центра оперативном совещании.

Выявлено почти триста кровель, которые покрыты снегом и наледью. Управляющим компаниям были выписаны требования в течение двух суток устранить нарушения. Как рассказала начальник управления административно-технического надзора администрации города Тулы Алина Кабирова, «…в отношении целого ряда УК будут составлены протоколы об административных правонарушениях за несвоевременное исполнение требований».

Также на совещании речь шла о ходе аварийно-восстановительных ремонтных работ на дорогах города. В течение этой недели они будут вести ремонт более чем на тридцати улицах, в числе которых – Болдина, Металлургов, Мосина, Максима Горького. По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Андрея Нагайцева, ремонт асфальтового покрытия осуществляет пять бригад. Евгений Авилов поручил проработать вопрос об активизации работ и усилению бригад.
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