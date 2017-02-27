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27.02.2017 15:08 В Туле открылся детсад «Мир детства» Вести-Тула





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«Очередность детей с года до трёх – 1400 человек, - рассказала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая. - Данное дошкольное учреждение открыто в рамках реализации плана губернатора до 2021 года, в котором муниципальному образованию поручено открыть семь дошкольных учреждений. Это уже третье учреждение».



В Туле появился «Мир детства». Новый детский сад с таким названием открылся на улице Фучика, 28. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест - это 12 групп для детишек от года до семи лет. Стоимость строительства составила порядка 179 миллионов рублей. В учреждении установлено интерактивное развивающее оборудование. Посещать сад малыши начнут уже с 27 февраля.«Очередность детей с года до трёх – 1400 человек, - рассказала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая. - Данное дошкольное учреждение открыто в рамках реализации плана губернатора до 2021 года, в котором муниципальному образованию поручено открыть семь дошкольных учреждений. Это уже третье учреждение».







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