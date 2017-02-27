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НОВОСТИ | Общество



27.02.2017 14:28 В посёлке Молодёжный стали забывать, что такое электричество
Татьяна Смирнова

В посёлке Молодёжный стали забывать, что такое электричество

| фото |
Это новые опоры освещения федеральной трассы. О таких жителям посёлка Молодёжный остаётся только мечтать, так как около их домов – ветхие, покосившиеся деревянные столбы. К тому же ещё бесхозные. А зачем их брать кому-то на баланс, если за свет люди и так платят исправно?!

Опоры ЛЭП, укреплённые подручными средствами, опасно нависают над жилыми домами. Провода держатся на честном слове, а напряжение в сети больше 180 вольт не поднимается. Местная жительница Нина Балашова говорит, что «машинки отключаются, о микроволновке вообще можно забыть. Почта не работает, так как не могут включить компьютер». Татьяна Пронина добавляет, что «провода все на скрутках, во время сильных ветров отрываются».

Даже железному терпению приходит конец. Последней каплей для Любови Сергеевой стало чтение книг для дочки под тусклый свет ночника. Обращение к губернатору области дало результат за считанные дни. «В четверг написала жалобу, а в понедельник уже приехали и сказали, что будут работать, - рассказала Сергеева. – Мы бесхозные, никто не хочет работать с нашей линией. Платим за 220, а получаем 160».

Найти справедливость после обращения к первому лицу области удалось быстро. Уже известны и причины низкого напряжения, и даже есть на примете потенциальный собственник электросетей. По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «основные потери напряжения из-за того, что кабель на линии электропередач висит неизолированный. Город Тула подтвердил заключение договора на техническое обслуживание с компанией «Тулэнерго», которая готова взять эту линию на обслуживание».

По словам профильного министра, все нарушения в течение недели будут устранены. Уже в марте жители должны получить законные 220 вольт.













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