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27.02.2017 10:42 Тульские суворовцы получили в подарок экипировку для самбо Вести-Тула





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Как рассказала директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «Фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, в преддверии Дня защитника Отечества приобрёл спортивный ковёр для занятий самбо и экипировку».



Сейчас самбо занимаются 30 воспитанников Тульского суворовского училища, а комплектов формы подарили 40 - с расчётом на то, что желающих тренироваться будет больше. Теперь у ребят появилось всё необходимое не только для полноценных тренировок, но и для выступления на соревнованиях. В числе занимающихся есть и желающие в будущем стать олимпийскими чемпионами в этом виде спорта.



По словам начальника физической подготовки Андрея Смыслова, «самбо культивируется в суворовских военных училищах, проходит спартакиада среди давыдовских организаций Министерства обороны. В ней мы хотим принять участие в ближайшее время. Без экипировки это бы не удалось».



Юные суворовцы ко Дню защитника Отечества получили подарок от главы региона - полное снаряжение для занятий самбо. На тренировке они уже опробовали ковёр и примерили форму.Как рассказала директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «Фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, в преддверии Дня защитника Отечества приобрёл спортивный ковёр для занятий самбо и экипировку».Сейчас самбо занимаются 30 воспитанников Тульского суворовского училища, а комплектов формы подарили 40 - с расчётом на то, что желающих тренироваться будет больше. Теперь у ребят появилось всё необходимое не только для полноценных тренировок, но и для выступления на соревнованиях. В числе занимающихся есть и желающие в будущем стать олимпийскими чемпионами в этом виде спорта.По словам начальника физической подготовки Андрея Смыслова, «самбо культивируется в суворовских военных училищах, проходит спартакиада среди давыдовских организаций Министерства обороны. В ней мы хотим принять участие в ближайшее время. Без экипировки это бы не удалось».







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