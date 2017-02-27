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НОВОСТИ | Общество



27.02.2017 10:42 Тульские суворовцы получили в подарок экипировку для самбо
Вести-Тула

Тульские суворовцы получили в подарок экипировку для самбо

| фото |
Юные суворовцы ко Дню защитника Отечества получили подарок от главы региона - полное снаряжение для занятий самбо. На тренировке они уже опробовали ковёр и примерили форму.

Как рассказала директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «Фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, в преддверии Дня защитника Отечества приобрёл спортивный ковёр для занятий самбо и экипировку».

Сейчас самбо занимаются 30 воспитанников Тульского суворовского училища, а комплектов формы подарили 40 - с расчётом на то, что желающих тренироваться будет больше. Теперь у ребят появилось всё необходимое не только для полноценных тренировок, но и для выступления на соревнованиях. В числе занимающихся есть и желающие в будущем стать олимпийскими чемпионами в этом виде спорта.

По словам начальника физической подготовки Андрея Смыслова, «самбо культивируется в суворовских военных училищах, проходит спартакиада среди давыдовских организаций Министерства обороны. В ней мы хотим принять участие в ближайшее время. Без экипировки это бы не удалось».
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