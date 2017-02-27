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27.02.2017 09:23 В тульской ваныкинской больнице завершился капремонт двух отделений Светлана Ковалькова





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Как сообщила главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская, «ремонт проводился на средства бюджета Тульской области, было выделено 49 миллионов на капитальный ремонт здания и 3 миллиона 800 тысяч – на прокладку нового кабеля для вентиляции в гинекологическом отделении и в сам корпус».



В два с половиной миллиона рублей обошлось приобретение мебели – медицинской и хозяйственной. Выполнен монтаж новой автоматической пожарной сигнализации. В отремонтированные палаты уже перевели пациентов терапевтического отделения. На этой неделе планируют новоселье и в гинекологическом.



Масштабная реконструкция корпуса курировалась региональным отделением Общероссийского народного фронта. Его активисты, неоднократно получавшие жалобы пациентов на плачевное состояние помещений, смогли добиться включения здания в рабочий план спустя 30 лет после предыдущего ремонта.



По словам члена штаба Общероссийского народного фронта в Тульской области Олеси Курбатовой, «мы постоянно продвигали эту тему, чтобы быстрей осуществился ремонт. Подрядчик предоставляет трёхлетний срок гарантии на ремонт и эксплуатацию оборудования».



В последние годы отделения больницы поочерёдно капитально ремонтируют. Уже привели в порядок ЛОР-корпус, кардиологический, травмпункт, здание детской травмы. Теперь этот список дополнили терапия и гинекология.



Ещё год назад корпуса терапевтического и гинекологического отделений выглядели плачевно. Капитальный ремонт здесь начался в прошлом апреле: поменяли перекрытия, полы, коммуникации, привели в порядок фасад, частично отремонтировали крышу.Как сообщила главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская, «ремонт проводился на средства бюджета Тульской области, было выделено 49 миллионов на капитальный ремонт здания и 3 миллиона 800 тысяч – на прокладку нового кабеля для вентиляции в гинекологическом отделении и в сам корпус».В два с половиной миллиона рублей обошлось приобретение мебели – медицинской и хозяйственной. Выполнен монтаж новой автоматической пожарной сигнализации. В отремонтированные палаты уже перевели пациентов терапевтического отделения. На этой неделе планируют новоселье и в гинекологическом.Масштабная реконструкция корпуса курировалась региональным отделением Общероссийского народного фронта. Его активисты, неоднократно получавшие жалобы пациентов на плачевное состояние помещений, смогли добиться включения здания в рабочий план спустя 30 лет после предыдущего ремонта.По словам члена штаба Общероссийского народного фронта в Тульской области Олеси Курбатовой, «мы постоянно продвигали эту тему, чтобы быстрей осуществился ремонт. Подрядчик предоставляет трёхлетний срок гарантии на ремонт и эксплуатацию оборудования».В последние годы отделения больницы поочерёдно капитально ремонтируют. Уже привели в порядок ЛОР-корпус, кардиологический, травмпункт, здание детской травмы. Теперь этот список дополнили терапия и гинекология.





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