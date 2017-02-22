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22.02.2017 15:16 Алексей Дюмин провёл личный приём граждан "Вести-Тула"





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Также на личный приём к губернатору пришла тулячка Диана Волчек. Школьница поздравила главу региона с наступающим Днём защитника Отечества и подарила Алексею Дюмину сувениры, сделанные своими руками. Это не первая встреча юной жительницы Тулы с главой региона. В декабре губернатор откликнулся на просьбу Дианы и подарил ей в день рождения смартфон, о котором она мечтала.







В Ефремовском районе отремонтируют дорогу между двумя деревнями. А жители Венёвского подняли вопрос о газификации села Венев-Монастырь, который пытаются решить с 2011 года. По словам министра сельского хозяйства региона, средства на это предусмотрены и до конца года все работы будут выполнены.Также на личный приём к губернатору пришла тулячка Диана Волчек. Школьница поздравила главу региона с наступающим Днём защитника Отечества и подарила Алексею Дюмину сувениры, сделанные своими руками. Это не первая встреча юной жительницы Тулы с главой региона. В декабре губернатор откликнулся на просьбу Дианы и подарил ей в день рождения смартфон, о котором она мечтала.

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