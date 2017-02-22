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22.02.2017 12:47 Информация об антисанитарии в отделении милосердия оказалась ложной "Вести-Тула"





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Однако после проверки, проведенной по поручению главы региона, выяснилось, что информация не соответствует действительности. «В отделении милосердия на 80 человек созданы все условия, как по доступной среде, так и по санитарным нормам. Губернатором было поручено проверить обращения. В тот же день был осуществлен выезд комиссии. Жалоба не подтвердилась», - говорит министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

В адрес губернатора Алексея Дюмина поступило обращение от жительницы Щёкинского района, которая пожаловалась на условия содержания граждан в отделении милосердия Первомайского дома-интерната. По её словам, там нет горячей воды, не организовано место для купания. В результате все проживающие заражены чесоткой.Однако после проверки, проведенной по поручению главы региона, выяснилось, что информация не соответствует действительности. «В отделении милосердия на 80 человек созданы все условия, как по доступной среде, так и по санитарным нормам. Губернатором было поручено проверить обращения. В тот же день был осуществлен выезд комиссии. Жалоба не подтвердилась», - говорит министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.











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