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НОВОСТИ | Общество



22.02.2017 12:25 В галерее «Ясная Поляна» можно увидеть работы Александра Мелихова
"Вести-Тула"



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Одно из самых знаменитых произведений мировой литературы. Переиздавалось несчетное количество раз, пожалуй, на всех языках мира. А вот как не странно иллюстрировалось гораздо реже. Речь идет о «Войне и мире» Льва Николаевича Толстого.

В галерее «Ясная Поляна» на улице Октябрьской открылась выставка работ художника Александра Мелихова, на них – сцены из великого романа. Над своим проектом «Война и мир» художник Александр Мелихов работал семь лет. Ровно столько же, сколько Лев Толстой над романом-эпопеей. Получилось 36 акварелей.

Они иллюстрируют ключевые сцены. Первый бал Наташи Ростовой, встреча князя Андрея и Наполеона, Бородинская битва. Одежда персонажей, светская и военная, прорисованы до самых мелких деталей.

«Работа отцом проделана колоссальная. Он считал необходимым изобразить все максимально объективно. Хотя, может быть, книжная иллюстрация и не предполагает такой скрупулезной точности. Но это жизненное кредо отца. Он всегда максимально ответственно подходит к любой своей работе», - говорит дочь художника Ирина Мелихова.

















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