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НОВОСТИ | Общество



22.02.2017 11:35 Тульских школьников будут учить играть в шахматы
Виталий Моторин



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Шахматы меняют мышление людей, а значит, способны изменить и весь мир. Проповедуя эту идею, Кирсан Илюмжинов посещает около ста различных стран в год. Шахматы при его участии уже много лет назад стали частью школьной программы, к примеру, в Мексике и Турции. К идеям Илюмжинова прислушались и у нас в стране.

«Мы заметили, что дети лучше учатся, сокращается число приводов в комиссии по делам несовершеннолетних. В странах Латинской Америки мы проводили исследование и выяснили, что среди людей, увлекающихся шахматами нет ни одного наркомана», - говорит Кирсан Илюмжинов.

Проект «Шахматы в школах», который подразумевает активное обучение этому виду спорта прямо с начальных классов, в России стартовал в 2015 в Москве. Сегодня его во многих регионах. В Тульской области в той или иной форме о готовности добавить шахматы в свои учебные программы уже заявили школы, во всех районах области. Нюансы глава ФИДЕ обсудил с педагогами региона.

По словам заместителя министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, «…обучение игре в шахматы может быть как составной частью учебного плана в рамках уроков физкультуры, так и включаться во внеурочную деятельность в начальной школе. Также в школе могут быть организованы шахматные кружки».

По признанию самого Кирсана Илюмжинова сформированное с детства шахматное мышление помогало ему даже на посту президента Калмыкии. О большой политике на личной встрече с Алексеем Дюминым, впрочем, говорилось немного. Глава нашего региона с президентом ФИДЕ обсудил развитие детского спорта. «Ваш проект даст импульс развитию шахмат на территории Тульской области», - отметил Алексей Дюмин, обращаясь к Кирсану Илюмжинову.

Есть у Илюмжинова и планы по развитию шахмат в масштабах всей планеты. Так в 2020 году, по замыслу президента ФИДЕ, уметь в них играть должен 1 миллиард человек на Земле.


















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