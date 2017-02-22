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НОВОСТИ | Общество



22.02.2017 11:03 Ремонт кардиологического отделения в Узловой обещают завершить в марте
Полина Ермолаева



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Начало ремонта было положено 10 января и сегодня работы движутся к золотой середине. По словам главного врача, из двенадцати круглосуточных отделений – в больнице отремонтировано десять. Но именно второй этаж кардиологии не обновлялся с момента открытия в 1975 году. На очереди терапевтическое и гастроэнтерологическое отделения.

«Ремонт ведется на средства больницы, заработанные на оказании услуг населению, проведении медицинских и профосмотров и т.д.», - говорит главный врач Узловской районной больницы Николай Русаков.

Несмотря на то, что ремонт идет полным ходом – работа в отделении не останавливается ни на минуту. Обходятся силами и возможностями первого этажа. По словам исполняющей обязанности заведующей кардиологическим отделением Узловской районной больницы Елены Кутеповой, «…отделение работает в полном объеме. Помощь оказывается всем нуждающимся».

По достойному примеру отремонтированной ранее части кардиологического отделения на первом этаже, на втором заранее продумывают все детали, чтобы пациентам было действительно комфортно. Уже проведены конкурсные работы по приобретению современного оборудования для новых палат.

Удобный пост для сестры, современное оборудование для медицинского кабинета, сантехника, хорошее освещение, палатная сигнализация – все предусмотрено. Ждать осталось немного – завершить ремонт обещают в конце марта.
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