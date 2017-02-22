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НОВОСТИ | Общество



22.02.2017 10:48 Туляки недовольны «пивнушками» на первых этажах многоквартирных домов
Кира Черьевская



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Пока есть спрос – есть и предложение. В Туле, как грибы после дождя, появляются пивные магазинчики. И чаще всего на первых этажах жилых домов. Всё бы ничего, если бы здесь просто покупали пиво, а употребляли его дома.

Видеть людей в состоянии алкогольного опьянения рядом со своими домами, школами вряд ли кто захочет. У некоторых заведений есть лицензия и на продажу более крепких напитков, чем пиво. Претензии возмутившихся граждан выслушала председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева. «Нам надоело жить среди алкоголиков. Я не могу каждые два часа звонить в полицию. Они мне говорят, что я им уже надоела», - говорит одна из жительниц Тулы.

Вопросы у этих людей и по поводу законности открытия пивнушек. Жители этих домов по улице Металлургов уже обращались к главе региона с данной проблемой. И тогда были закрыты три заведения. Но остались ещё четыре. По словам жителей, никто у них не спрашивал разрешения на открытие в их домах магазинов по продаже пива.

Как заверил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, «…все озвученные вопросы жителей будут разобраны. Будет проверено содержание придомовых территорий и санитарное состояние пивных магазинов».

Местным жителям остается уповать только на полицию. Закрыть пивные магазинчики не так-то просто. Пока нет соответствующего закона. Да и стоит учесть интересы предпринимателей. Но одно дело, когда речь идёт о добросовестных людях, следящих за репутацией своего заведения, и совершенно другое, когда бизнес строят на жажде наживы, невзирая на последствия.
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