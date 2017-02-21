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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 22:17 Оставшиеся без жилья жители Узловского района отпразднуют новоселье в сентябре
"Вести-Тула"



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В сентябре жители Узловского района, оставшиеся без крыши над головой, отпразднуют новоселье. Сегодня с ними встретился глава региона. Алексей Дюмин пригласил людей лично посетить стройплощадку, где возводятся дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, и где уже совсем скоро смогут поселиться и они сами.

Напомним, днём в субботу почти два десятка человек остались без жилья в посёлке Партизан, когда хрупкий шифер сошёл с их домов вместе с крышей как снежная лавина. Губернатор осмотрел те дома, где получат квартиры пострадавшие. «Те организации, которые строят эти дома, они в короткое время построили Тульское Суворовское училище. Этим строителям можно доверять. Нет сомнений в том, что жилье будет построено качественно и в положенный срок», - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона посетил и ещё одну строительную площадку, где также возводят дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Работы здесь, мягко говоря, идут с отставанием. Сначала сдать в эксплуатацию жильё должны были в декабре прошлого года, затем сроки передвинули на апрель 2017. Но, похоже, и до апреля не успеют. Губернатор дал застройщикам последний шанс. В мае первые жители должны отпраздновать здесь новоселье. Алексей Дюмин поручил собрать совещание в Правительстве области, где будет обсуждаться ситуация, пути ее решения и варианты возможной помощи.
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