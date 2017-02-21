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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 21:50 В Тульской области еще один человек пострадал в результате падения наледи
"Вести-Тула"



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В регионе что ни день, то новые сообщения о падении сосулек и наледи на прохожих. На этот раз подобное сообщение пришло из Киреевска, где под глыбой снега пострадала 54-летняя женщина. По факту падения наледи возбуждено уголовное дело. Ситуация сегодня вновь была рассмотрена на экстренном заседании в Правительстве региона.

После того как губернатор сделал выговор властям Алесина за несчастный случай с падением наледи, председатель Правительства Юрий Андрианов обратился к главам муниципалитетов посредством видеосвязи. «Так больше продолжаться не может. Поэтому ставлю задачу – немедленно организуйте предприятия, бизнесменов, управляющие компании, общественников. Огораживайте места, где возможно падение наледи, сбивайте сосульки. Мы не можем допустить новых травм, новых смертей», - сказал Юрий Андрианов, обращаясь к участникам совещания.














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