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21.02.2017 21:39 Кирсан Илюмжинов посетил тульский филиал ВГТРК "Вести-Тула"





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Сначала сотрудники компании провели для президента международной шахматной федерации экскурсию, а после Кирсан Николаевич дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.



О том, как оторвать детей от компьютера и заразить любовью к шахматам, о перспективах появления шахматистов на олимпиаде и матче за звание чемпиона мира Кирсан Илюмжинов говорил с Александром Коновым. Полную версию интервью смотрите на телеканале «Россия» в программе «События недели» в воскресенье в 10.20.









Он знаком лично с патриархом Алексием, Далай-Ламой четырнадцатым, Вангой, Генри Киссинджером, Михаилом Горбачевым и Муаммаром Каддафи. Теперь вот и с коллективом ГТРК лично знаком. Сегодня президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов был гостем нашей телекомпании.Сначала сотрудники компании провели для президента международной шахматной федерации экскурсию, а после Кирсан Николаевич дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.О том, как оторвать детей от компьютера и заразить любовью к шахматам, о перспективах появления шахматистов на олимпиаде и матче за звание чемпиона мира Кирсан Илюмжинов говорил с Александром Коновым. Полную версию интервью смотрите на телеканале «Россия» в программе «События недели» в воскресенье в 10.20.

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