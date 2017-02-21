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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 19:52 Сотрудники МЧС начали готовиться к паводку
"Вести-Тула"



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Последние недели держаться льду на тульских водоемах - сотрудники МЧС начали подготовку к сезону паводков. Первое такое учение сегодня прошло на реке Упе. Здесь были отработаны навыки спасения человека из воды.

Надо сказать, что на сегодня у регионального управления довольно широкий арсенал техники, который позволяет оказывать помощь при любых обстоятельствах. Как уверяют специалисты лед на водоемах области местами уже не такой крепкий, а потому зазевавшийся рыбак, да и просто человек, может легко оказаться под водой.

«Если вы оказались в ледяной воде, то главное не паниковать. Необходимо попытаться успокоиться. Выбирайтесь из полыньи в том направлении, откуда пришли. После этого нужно снять одежду и выжать ее и обратиться к врачу» - говорит инспектор ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский.












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