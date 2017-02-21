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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 19:28 Несколько тысяч туляков уже записались на выполнение комплекса ГТО
"Вести-Тула"



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Что объединяет работников металлургической промышленности, сотрудников администрации и байкеров из клуба «Ночные волки»? Оказывается желание получить знак ГТО. Начиная с этого года, официально сдавать эти нормативы могут не только школьники и студенты, но и взрослые. Сегодня сдавали нормативы ГТО всего два десятков человек, но на этот год, говорят организаторы, записались уже несколько тысяч туляков.

Сорок процентов взрослых должны заниматься спортом к 2020 году - такова задача поставленная Президентом России. И сейчас на различных уровнях прорабатывают вопрос о премировании тех, кто готов к труду и обороне. На вопрос же о том, насколько это обязательно отвечают так. «Обязаловки» у нас нет. Если в прошлом году приступить к испытаниям и получить знак могли только школьники, то в этом году это может сделать каждый, у кого нет медицинских противопоказаний », - говорит руководитель Тульского городского центра ГТО Олег Жилкин.












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