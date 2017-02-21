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21.02.2017 19:06 В Тульской области растут темпы производства по всем отраслям промышленности "Вести-Тула"





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Лидирующей отраслью по инвестиционным проектам в регионе выступает металлургия. Размер долгосрочных вложений составил 54 миллиарда. На втором месте химическая промышленность - 44 миллиарда рублей. Инвестиции в сфере машиностроения на сегодняшний день превышают 22 миллиарда рублей.



Самые крупные проекты реализуют в Туле, Новомосковске, Щекинском районе, Узловой, Алексине, Ефремове и Ясногорском районе. При этом глава региона призвал не останавливаться на достигнутом. «Наша главная задача добиться того, чтобы этот механизм эффективно работал. Необходимо ускорить работу над проектом закона о порядке оказания поддержки предприятиям, заключившим с Правительством Тульской области специальные инвестиционные контракты. Эту работу необходимо начать с мая этого года», - сказал губернатор, обращаясь к министру экономического развития Тульской области Григорию Лаврухину.





Седьмой год подряд в Тульской области растут темпы производства по всем отраслям промышленности. Об этом губернатору Алексею Дюмину доложил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев.Лидирующей отраслью по инвестиционным проектам в регионе выступает металлургия. Размер долгосрочных вложений составил 54 миллиарда. На втором месте химическая промышленность - 44 миллиарда рублей. Инвестиции в сфере машиностроения на сегодняшний день превышают 22 миллиарда рублей.Самые крупные проекты реализуют в Туле, Новомосковске, Щекинском районе, Узловой, Алексине, Ефремове и Ясногорском районе. При этом глава региона призвал не останавливаться на достигнутом. «Наша главная задача добиться того, чтобы этот механизм эффективно работал. Необходимо ускорить работу над проектом закона о порядке оказания поддержки предприятиям, заключившим с Правительством Тульской области специальные инвестиционные контракты. Эту работу необходимо начать с мая этого года», - сказал губернатор, обращаясь к министру экономического развития Тульской области Григорию Лаврухину.

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