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21.02.2017 13:44 У спорткомплекса «Локомотив» в Узловой начинается новая жизнь "Вести-Тула"





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Сейчас объект передан городу и, не закрывая его для посетителей, по поручению главы региона, здесь приступили к ремонту. В первую очередь - в тренажёрном зале. Здесь уже заменили полы, потолок, проводку, завезли тренажёры. И это только начало.



«Ремонт нужен буквально всем помещениям комплекса. В том числе в капитальном ремонте нуждается бассейн. В спортивном зале нужно провести косметический ремонт. Также необходимо привести в порядок фасад, обустроить территорию. Думаю, все это будет сделано», - говорит заведующий спортивных комплексом «Локомотив» в Узловой Алексей Гуряков.

Построенный в 1973 году спорткомплекс «Локомотив» в Узловой принадлежал РЖД и давным-давно не видел серьезного ремонта. При этом, он пользуется большой популярностью у жителей. Здесь работает плавательный бассейн, секции футбола, бокса, различные фитнес направления.Сейчас объект передан городу и, не закрывая его для посетителей, по поручению главы региона, здесь приступили к ремонту. В первую очередь - в тренажёрном зале. Здесь уже заменили полы, потолок, проводку, завезли тренажёры. И это только начало.«Ремонт нужен буквально всем помещениям комплекса. В том числе в капитальном ремонте нуждается бассейн. В спортивном зале нужно провести косметический ремонт. Также необходимо привести в порядок фасад, обустроить территорию. Думаю, все это будет сделано», - говорит заведующий спортивных комплексом «Локомотив» в Узловой Алексей Гуряков.











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