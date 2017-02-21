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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 13:44 У спорткомплекса «Локомотив» в Узловой начинается новая жизнь
"Вести-Тула"



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Построенный в 1973 году спорткомплекс «Локомотив» в Узловой принадлежал РЖД и давным-давно не видел серьезного ремонта. При этом, он пользуется большой популярностью у жителей. Здесь работает плавательный бассейн, секции футбола, бокса, различные фитнес направления.

Сейчас объект передан городу и, не закрывая его для посетителей, по поручению главы региона, здесь приступили к ремонту. В первую очередь - в тренажёрном зале. Здесь уже заменили полы, потолок, проводку, завезли тренажёры. И это только начало.

«Ремонт нужен буквально всем помещениям комплекса. В том числе в капитальном ремонте нуждается бассейн. В спортивном зале нужно провести косметический ремонт. Также необходимо привести в порядок фасад, обустроить территорию. Думаю, все это будет сделано», - говорит заведующий спортивных комплексом «Локомотив» в Узловой Алексей Гуряков.
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