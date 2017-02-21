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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 13:30 Тульские православные готовятся к Великому Посту
"Вести-Тула"



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Масленица в разгаре! Каждый день этой недели имеет свое название. Сегодня вторник – заигрыш, смотрины невест, завтра, в среду, – лакомка, зять приходит к теще на блины, четверг с говорящим названием - разгуляй, пятница – тещины вечёрки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – проводы Масленицы. У православных этот день называется - Прощеное Воскресение.

Разумеется, такие традиции, как например, сжигание чучела и прочие языческие отголоски священнослужители не одобряют. Для христиан сейчас идет особая неделя - подготовка к Великому Посту, когда вкушать мясо уже запрещается.

«Богослужебный строй и стол в эти дни готовят человека к правильному, постепенному вхождению в постное поприще. Хорошая народная традиция на Масленицу – накормить тех, кто нуждается. Церковь прямо предписывает повидаться с родными, навестить их, угостить, попросить прощения и примирившись, достойно вступить в Великий Пост», - говорит руководитель информационного отдела Тульской епархии игумен Агафангел (Болдин).















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