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НОВОСТИ | Общество



21.02.2017 13:00 В Тульской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты
"Вести-Тула"



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В Тульской области за последние три года было закрыто четыре фельдшерских здравпункта, а потребность в них до сих пор существует. Губернатор Алексей Дюмин поручил министерству здравоохранения в кратчайшие сроки решить эту проблему. О результатах работы ему доложили накануне на оперативном заседании правительства.

На данный момент разработан проект программы, которая предусматривает в течение трех лет открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов с жильем для врачей. В этом году фельдшерский пункт должен появиться, в том числе и в Плеханове для цыганского населения, а также три ФАПа в Чернском районе, в котором была самая сложная ситуация.

«Мы идем по пути не только строительства ФАПов, но и совместно с главами муниципальных образований ищем помещения, пригодные для организации фельдшерско-акушерских пунктов. Они должны соответствовать санитарным нормам. Помимо привлечения врачей для работы в сельских населенных пунктах, есть региональная программа по привлечению фельдшеров. Это позволило в какой-то мере решить кадровый вопрос, но на сегодняшний день потребность в специалистах еще остается», - говорит министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян.
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