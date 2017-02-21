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|21.02.2017 12:25 В Туле почтили память Героя России Дмитрия Горшкова
|"Вести-Тула"
21 февраля - день рождения Героя России, старшего лейтенанта милиции Дмитрия Горшкова. Он погиб при штурме селения в Дагестане. Ему было всего 28 лет. Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, туляки вспоминают героя.
В центре образования №1 прошёл классный час «Урок мужества» с участием бойцов ОМОН, гвардейцев. К мемориальной доске Дмитрия Горшкова были возложены цветы, состоялись показательные выступления сотрудников ОМОН и СОБР. А в полдень на Аллее Славы кладбища № 1, где похоронен Герой России, прошел митинг, посвященный его памяти.
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