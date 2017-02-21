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21.02.2017 12:16 На набережной Упы в Туле пройдут масленичные гуляния "Вести-Тула"





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Туляки и гости города примут участие в народных играх, забавах, хороводах, семейных соревнованиях. Будут организована продажа блинов, выпечки, чая, откроется выставка декоративных птиц, животных, селфи-зона. Все желающие смогут покататься под музыку на катке, а в 14.00 увидеть спектакль на льду. Кульминацией праздника станет обряд сжигания чучела Зимы.





В Туле масленичные гулянья пройдут в том числе и на набережной реки Упы. Здесь в воскресенье 26 февраля ровно в полдень начнётся праздничная программа. Будет организована работа интерактивных площадок для взрослых и детей. На сцене пройдет концертная программа, подготовленная ДК «Косогорец», ГКЗ, театрально-концертным центром.Туляки и гости города примут участие в народных играх, забавах, хороводах, семейных соревнованиях. Будут организована продажа блинов, выпечки, чая, откроется выставка декоративных птиц, животных, селфи-зона. Все желающие смогут покататься под музыку на катке, а в 14.00 увидеть спектакль на льду. Кульминацией праздника станет обряд сжигания чучела Зимы.

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