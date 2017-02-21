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21.02.2017 11:09 В Тульской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ "Вести-Тула"





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Географически больше всего заболевших в в Кимовском и Плавском районах, а также в городе Донском. В одной из школ - как раз в Кимовском районе из-за заболеваемости пришлось полностью приостановить занятия, еще в 31 школе - в разных уголках области на карантин отправились 93 класса. Детские сады противостоят вирусам лучше - по домам отправились малыши всего трех групп.







На территории Тульской области по-прежнему сохраняется угроза заражения гриппом и ОРВИ. Отмечается превышение эпидпорога среди детей 7-14 лет на 32% и взрослых — почти на 23%. В остальных группах заболеваемость ниже порога.Географически больше всего заболевших в в Кимовском и Плавском районах, а также в городе Донском. В одной из школ - как раз в Кимовском районе из-за заболеваемости пришлось полностью приостановить занятия, еще в 31 школе - в разных уголках области на карантин отправились 93 класса. Детские сады противостоят вирусам лучше - по домам отправились малыши всего трех групп.

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