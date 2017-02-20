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НОВОСТИ | Общество



20.02.2017 18:50 Что выявило предварительное расследование ЧП в Узловском районе?
Татьяна Смирнова



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Сейчас завалы разрушенной крыши разобраны (шифер, кстати, накрыл всю эту часть дома), газ перекрыт, жители вывозят вещи и признаются, что чудом никто не пострадал. Страшное ЧП произошло в субботу в 16.00, когда все жильцы были дома.

«Смотрю телевизор и вдруг слышу – грохот. Подумала, что газ взорвался. А потом смотрю – темно. Окна шифером закрыло. Я закричала и выбежала на улицу», - рассказывает жительница аварийного дома Валентина Богданова.

В доме проживало шесть семей. Это семнадцать человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они расселены. Кто-то в общежитии, а кто-то уехал к своим родственникам.

«В ходе предварительного расследования было выявлено отсутствие скоб на стойках. Снежного покрова объемного не было – но он был мокрый. Из-за того, что несущие конструкции кровли не были укреплены, произошло обрушение», - говорит глава администрации МО Шахтерское Валентина Тибилиус.

В причинах произошедшего разбирается следствие. Но людям от этого не легче. Единственное, что их утешает - это то, что дом должен быть расселен летом 2017 года.
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