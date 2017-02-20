НОВОСТИ | Общество







20.02.2017 16:04 Дело банка «Первый Экспресс» на особом контроле у тульских прокуроров "Вести-Тула"





| фото |



«На сегодняшний день в регионе один основной должник – это ТНИТИ. Предприятие не смогло продлить свои контракты и попало в сложную ситуацию. Имущество предприятия, выставленное на торги, в несколько раз перекрывает задолженность» - сказал Александр Козлов.



Сегодня прокурор Тульской области Александр Козлов провел пресс-конференцию. Был представлен отчёт надзорного ведомства о проделанной работе. Говорилось о выплате заработной платы. Общая задолженность предприятий региона перед своим работниками составляет порядка 400 миллионов рублей. С помощью прокуратуры за год сотрудникам было возвращено более 220 млн. рублей.«На сегодняшний день в регионе один основной должник – это ТНИТИ. Предприятие не смогло продлить свои контракты и попало в сложную ситуацию. Имущество предприятия, выставленное на торги, в несколько раз перекрывает задолженность» - сказал Александр Козлов.













Читать @gtrktula

















