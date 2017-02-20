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НОВОСТИ | Общество



20.02.2017 15:48 Туляки возмущаются неубранными от наледи крышами
"Вести-Тула"



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В Туле набирает обороты волна возмущений по поводу неубранных от наледи крыш. Только за эти выходные в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило двадцать обращений с жалобами на падение льда. Сегодня на оперативном совещании в администрации Тулы Евгений Авилов поручил управлению по административно-техническому надзору совместно с главными управлениями по территориальным округам усилить контроль в этом направлении.

Неутешительный результат показали проверки, организованные накануне. Как рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «…обследовано 162 многоквартирных дома. На всех из них обнаружена наледь. Всем управляющим компаниям направлены требования на устранение данных нарушений в двухдневный срок».

Также был озвучен план аварийно-восстановительных дорожных работ на предстоящую неделю. Ремонт будет продолжен на Восточном обходе, Городском переулке, улицах Мосина, Ложевой, Бондаренко, Рязанской.
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