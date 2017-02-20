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20.02.2017 14:18 Кто должен платить за ОКР? Алина Фурсенко





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И вроде бы уж сколько раз твердили миру, что жители в праве сами выбрать: оплачивать ОДН по нормативу, а это, как правило, меньше ста рублей, или брать на себя весь груз общедомового потребления, который может быть непредсказуем. Туляки об альтернативе начинают вспоминать только когда сталкиваются с откровенной неразберихой.



Спорить и выяснять, как та самая пресловутая лампочка на лестничной клетке может обходиться в четыре раза дороже всех электроприборов трехкомнатной квартиры – бессмысленно, утверждают специалисты. Нужно разобраться должна ли вообще появиться в вашей платежке злополучная новая графа.



«Если в доме есть управляющая компания, и собственники приняли решения оплачивать сверхнормативную часть и нормативную напрямую «ТНС энерго», то в квитанции они увидят аббревиатуру ОКР. Общий коммунальный ресурс не появится в квитанциях тех домов, где жители не принимали решение о самостоятельной оплате ОДН, и эта ответственность перешла на управляющую компанию», - говорит руководитель пресс-службы компании «ТНС энерго Тула» Максим Елистратов.



Вроде бы все просто. Однако, на деле все не так. Житель Заречья Александр Дубинин до нового года не знал проблем – ОДН по нормативу обходился в копейки. Следуя логике ресурсников, ОКР он увидеть не должен был, однако, увидел. «Прошлые месяцы мы платили по нормативу, там еще в скобочках было сказано ОДН по нормативу. А сейчас появилась ОКР. Я сказал, что платить за это не буду, а мне пригрозили отключением электроэнергии», - возмущается житель дома №27 по улице Максима Горького в Туле Александр Дубинин.





Решать коммунальные проблемы получается разве что через жилинспекцию. Как рассказал, «Если жители сверхнормативный ОДН в 2016 году не оплачивали, а увидели в январе 2017 года в квитанции эту строчку - это очевидное нарушение действующего законодательства со стороны «ТНС Энерго». Безусловно, нужно обращаться в надзорные органы, мы будем принимать меры», - говорит начальник жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.





Нарушения в работе ресурсников – это одна беда, но вторая – явление более частое. До сих пор жители, подписывают договоры с коммунальщиками, не вникая в их суть и не задумываясь о том, что пока жилищное законодательство оставляет лазейки, их обязательно будут использовать.



Понятия ОДН больше нет, однако, ОДН – никуда не делся. Расход ресурсов на общедомовые нужды ушли в графу ремонт и содержание жилья, сумма подросла. Однако, у части туляков этим изменения не ограничились. Очередной синоним проблем – три невеселые буквы ОКР – общий коммунальный ресурс потребления электроэнергии.И вроде бы уж сколько раз твердили миру, что жители в праве сами выбрать: оплачивать ОДН по нормативу, а это, как правило, меньше ста рублей, или брать на себя весь груз общедомового потребления, который может быть непредсказуем. Туляки об альтернативе начинают вспоминать только когда сталкиваются с откровенной неразберихой.Спорить и выяснять, как та самая пресловутая лампочка на лестничной клетке может обходиться в четыре раза дороже всех электроприборов трехкомнатной квартиры – бессмысленно, утверждают специалисты. Нужно разобраться должна ли вообще появиться в вашей платежке злополучная новая графа.«Если в доме есть управляющая компания, и собственники приняли решения оплачивать сверхнормативную часть и нормативную напрямую «ТНС энерго», то в квитанции они увидят аббревиатуру ОКР. Общий коммунальный ресурс не появится в квитанциях тех домов, где жители не принимали решение о самостоятельной оплате ОДН, и эта ответственность перешла на управляющую компанию», - говорит руководитель пресс-службы компании «ТНС энерго Тула» Максим Елистратов.Вроде бы все просто. Однако, на деле все не так. Житель Заречья Александр Дубинин до нового года не знал проблем – ОДН по нормативу обходился в копейки. Следуя логике ресурсников, ОКР он увидеть не должен был, однако, увидел. «Прошлые месяцы мы платили по нормативу, там еще в скобочках было сказано ОДН по нормативу. А сейчас появилась ОКР. Я сказал, что платить за это не буду, а мне пригрозили отключением электроэнергии», - возмущается житель дома №27 по улице Максима Горького в Туле Александр Дубинин.Решать коммунальные проблемы получается разве что через жилинспекцию. Как рассказал, «Если жители сверхнормативный ОДН в 2016 году не оплачивали, а увидели в январе 2017 года в квитанции эту строчку - это очевидное нарушение действующего законодательства со стороны «ТНС Энерго». Безусловно, нужно обращаться в надзорные органы, мы будем принимать меры», - говорит начальник жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.Нарушения в работе ресурсников – это одна беда, но вторая – явление более частое. До сих пор жители, подписывают договоры с коммунальщиками, не вникая в их суть и не задумываясь о том, что пока жилищное законодательство оставляет лазейки, их обязательно будут использовать.









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