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20.02.2017 13:49 Дубна вновь встречала любителей лыжного спорта "Вести-Тула"





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«Люди понимают, что лыжи – это здоровый вид спорта. Какое-то время назад интерес к лыжам угас, теперь этот спорт вновь набирает популярность. Об этом можно судить даже по количеству участников сегодняшней гонки», - говорит двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Вячеслав Веденин.



Среди участников этой гонки было много подростков, настроенных на победу. Были и совсем юные дарования. Степану Орлову всего год и три месяца. Он совсем недавно научился ходить, а сказать может пока только слово «мама», но он уже уверенно стоит на лыжах и веденинская гонка в этом сезоне у него третья. Финишировал Степан под аплодисменты.



Более четырёхсот спортсменов вышли на старт 28-ой гонки в честь нашего великого земляка, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Вячеслава Веденина. Он поприветствовал участников на церемонии открытия соревнований, дал старт первому заезду и активно помогал своим товарищам подготовить лыжи к гонке. На термометре в этот день был плюс.«Люди понимают, что лыжи – это здоровый вид спорта. Какое-то время назад интерес к лыжам угас, теперь этот спорт вновь набирает популярность. Об этом можно судить даже по количеству участников сегодняшней гонки», - говорит двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Вячеслав Веденин.Среди участников этой гонки было много подростков, настроенных на победу. Были и совсем юные дарования. Степану Орлову всего год и три месяца. Он совсем недавно научился ходить, а сказать может пока только слово «мама», но он уже уверенно стоит на лыжах и веденинская гонка в этом сезоне у него третья. Финишировал Степан под аплодисменты.











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