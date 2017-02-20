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НОВОСТИ | Общество



20.02.2017 13:33 Сергей Харитонов рассказал коллегам о праздновании 500-летия Тульского кремля.
"Вести-Тула"



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Сергей Харитонов рассказал парламентариям из центральных регионов России о том, как в областном центре готовятся отпраздновать пятисотлетие Тульского кремля. Совет законодателей ЦФО накануне собрался в Сергиевом Посаде, где расположена жемчужина Подмосковья Троице-Сергиева Лавра.

Основной темой стало развитие туризма. В частности обсуждали создание маршрута «Золотое Кольцо России 2». Туда предлагают войти и нашему региону. Туристическая привлекательность Тульской области, отметили главы парламентов ЦФО, в последние годы многократно увеличилась.

«В силу того, что в Туле множество оборонных предприятий, раньше наш регион был в определенной мере закрыт для широкого туризма. Сейчас все изменилось. Сегодня у туристов есть возможность посетить даже предприятия оборонки. В Тульской области есть множество объектов интересных в историческом и культурном плане», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Ну а первое «Золотое Кольцо России» в этом году отмечает свое 50-летие. Называется так этот туристический маршрут благодаря журналисту Боровицкому, работавшему в одной из московских газет полвека назад. В Ярославской области выдвигали идеи о том, как этот маршрут актуализировать, а председатель совета ЦФО говорил о значимости школьного туризма.

По словам полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Александра Беглова, «…посещая поля воинской славы, расположенные в центральной части нашей России, видя все своими глазами, ребята действительно меняются. Они начинают гордиться своей страной и ее историей».
















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