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20.02.2017 13:07 Тульские следователи выясняют обстоятельства смерти женщины из-за падения наледи "Вести-Тула"





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Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова рассказала, что «…с крыши дома, расположенного на пересечении улиц Мира и Ленина в городе Алексине образовавшаяся на крыше наледь упала на проходившую около дома женщину 1976 года рождения. С тяжелыми травмами она была доставлена в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась».



Следователи осмотрели крышу дома, с которого упала наледь, допрошены очевидцы случившегося, а также работники управляющей компании, обслуживающей здание. Возбуждено уголовное дело.



Жительницу Алексина убила упавшая с крыши сосулька. Трагедия произошла в минувшую субботу. По версии следствия, наледь нанесла смертельную травму 40-летней женщине из-за несвоевременной очистки кровли от снега.Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова рассказала, что «…с крыши дома, расположенного на пересечении улиц Мира и Ленина в городе Алексине образовавшаяся на крыше наледь упала на проходившую около дома женщину 1976 года рождения. С тяжелыми травмами она была доставлена в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась».Следователи осмотрели крышу дома, с которого упала наледь, допрошены очевидцы случившегося, а также работники управляющей компании, обслуживающей здание. Возбуждено уголовное дело.











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