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20.02.2017 12:30 Губернатор поручил оказать помощь узловчанам "Вести-Тула"





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По указанному адресу проживает шесть семей (это 17 человек из них шестеро детей). По поручению главы региона для ликвидации последствий аварийной ситуации привлечены необходимые силы и средства. Трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников. В настоящий момент сотрудники полиции на месте происшествия обеспечивают сохранность имущества.





В посёлке Партизан города Узловой почти два десятка людей остались без крыши над головой. Виной тому, предположительно, стало большое количество снега, скопившееся на крыше одноэтажного дома, огромная масса которого и проломила хрупкий шифер. Это случилось в минувшую субботу около 17 часов. К счастью, пострадавших нет.По указанному адресу проживает шесть семей (это 17 человек из них шестеро детей). По поручению главы региона для ликвидации последствий аварийной ситуации привлечены необходимые силы и средства. Трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников. В настоящий момент сотрудники полиции на месте происшествия обеспечивают сохранность имущества.

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