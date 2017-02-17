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17.02.2017 18:38 Жители трех домов в Узловой почувствовали тепло в квартирах "Вести-Тула"





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Со своей проблемой жители обратилась к главе региона. Алексей Дюмин дал поручение главе администрации Узловой взять под личный контроль запуск котельной, работы по реконструкции которой велись ещё с 2013 года. И вот сегодня техническое перевооружение котельной готово.



Как заверил глава администрации МО город Узловая Николай Терехов, «…теперь какой бы объем тепла не понадобился, его хватит. Причем в нужном температурном режиме. Горячая вода теперь соответствует нормативным требованиям».



От котельной снабжаются теплом и горячей водой три многоквартирных дома. Сегодня жители этих домов действительно, ощутили улучшение качества горячего водоснабжения в своих квартирах.



Долгожданное событие для жителей Узловой. Здесь после реконструкции запустили котельную. Она обеспечивает теплом и горячей водой около полутысячи человек. Котельная была построена в 2009 году, но качество подаваемой горячей воды, равно как и напор, мягко говоря, оставляли желать лучшего.Со своей проблемой жители обратилась к главе региона. Алексей Дюмин дал поручение главе администрации Узловой взять под личный контроль запуск котельной, работы по реконструкции которой велись ещё с 2013 года. И вот сегодня техническое перевооружение котельной готово.Как заверил глава администрации МО город Узловая Николай Терехов, «…теперь какой бы объем тепла не понадобился, его хватит. Причем в нужном температурном режиме. Горячая вода теперь соответствует нормативным требованиям».От котельной снабжаются теплом и горячей водой три многоквартирных дома. Сегодня жители этих домов действительно, ощутили улучшение качества горячего водоснабжения в своих квартирах.









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