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17.02.2017 18:22 Следователи выясняют обстоятельства нападения на фельдшера в Веневском районе
"Вести-Тула"



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Региональное управление Cледственного комитета Российской Федерации проводит проверку по данному факту. Предварительно установлено, что 17 февраля около 1 часа ночи на станцию скорой помощи Веневского района поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. На вызов прибыл 22-летний фельдшер, который и пострадал от рук пациента.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на медицинского работника, ударил его кулаком по лицу и, схватив за руку, попытался повалить на пол. Противоправные действия злоумышленника были пресечены его братом, который в этот момент находился в доме. Он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства данного происшествия».
















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