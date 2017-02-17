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НОВОСТИ | Общество



17.02.2017 16:27 Денис Горецкий: памятники культуры нуждаются в заботе и сохранении
"Вести-Тула"



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На территории Тульской области находится более трёх с половиной тысяч объектов культурного наследия, из них 273 - федерального значения. Какие-то из них хорошо знакомы всем и на весь мир, а какие-то известны лишь жителям конкретного района. Тем не менее, и те, и другие нуждаются в заботе и сохранении. Об этом и шла речь на пресс-конференции региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.

По словам начальника инспекции Дениса Горецкого, «…в регионе, впервые в юридической практике в области охраны объектов культурного наследия, были инициированы судебные процессы в отношении недобросовестных собственников либо пользователей памятников, с целью заставить их исполнять охранные обязательства. То есть, проводить ремонтно-реставрационные работы».
















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